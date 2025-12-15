Реклама

15:13, 15 декабря 2025Мир

Раскрыта роль Финляндии в переговорах США и Украины

Bild: Президент Финляндии Стубб выступает посредником между США и Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб выступает посредником между США и Украиной на переговорах в Берлине по мирному уреглуированию российско-украинского конфликта. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Bild.

Роль Стубба, как отмечает издание, сводится к «челночной дипломатии» в этом диалоге. По имеющейся информации, в 09:16 по берлинскому времени (11:16 мск) финский президент покинул лобби отеля Adlon в центре немецкой столицы и на автомобиле МИД Германии отправился в расположенную всего в 600 метрах гостиницу Marriott, где остановился его украинский коллега Владимир Зеленский.

