Стубб рассказал об изменении подхода Трампа по урегулированию на Украине

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Politico заявил, что в подходе американского лидера Дональда Трампа по украинскому урегулированию произошли изменения.

«Увидев, что пряник редко работает с россиянами, [Трамп] перешел к кнуту», — подчеркнул политик.

Стубб отметил, что вопрос заключается лишь в том, «насколько большой будет кнут».

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова заявил о возможности быстро положить конец конфликту на Украине. «Возможно, это вдруг и получится, теоретически в течение недели», — выступил он с прогнозом.

Также американский глава накануне заявил, что конфликт на Украине, скорее всего, будет урегулирован. Говоря об этом, лидер Соединенных Штатов постучал по деревянной трибуне.

