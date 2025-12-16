Раскрыто влияние дела Долиной на сделки со вторичкой

Росреестр: Дело Долиной не повлияло на динамику сделок со вторичным жильем

Дело, связанное с квартирой певицы Ларисы Долиной, не оказало влияния на активность рынка жилой недвижимости в России. Напротив, сегмент вторичного жилья продолжает демонстрировать устойчивый рост и положительную динамику, заявили РИА Новости в Росреестре.

«Росреестр не подтверждает сообщения СМИ о том, что случаи мошенничества с жильем оказали влияние на динамику вторичного рынка недвижимости в РФ. Общий тренд вторичного рынка в России демонстрирует планомерный рост», — отмечается в заявлении.

За указанный период, с января по ноябрь 2025 года, общее количество заключенных сделок достигло 1,29 миллиона. По данным Росреестра, данный показатель соответствует объему операций, зафиксированных за аналогичный промежуток времени годом ранее.

Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Когда артистка поняла, что ее обманули, то через суд вернула недвижимость. При этом покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница Полина Лурье, осталась без жилья и не получила обратно деньги.

Ранее артисты Наталья Подольская и Владимир Пресняков высказались в защиту Ларисы Долиной. Пресняков заявил, что нет необходимости набрасываться на певицу и обсуждать происходящее в агрессивном тоне. Подольская добавила, что считает бесчеловечным то, как россияне относятся к исполнительнице.