Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:25, 12 декабря 2025Культура

Отношение россиян к Долиной назвали бесчеловечным

Пресняков и Подольская назвали бесчеловечным отношение россиян к Ларисе Долиной
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Артисты Наталья Подольская и Владимир Пресняков высказались в защиту коллеги Ларисы Долиной, которая продала квартиру по требованию мошенников, а затем получила жилье назад через суд. Комментарий пары приводит «Пятый канал».

Пресняков заявил, что нет необходимости набрасываться на Долину и обсуждать происходящее в агрессивном тоне. Подольская добавила, что считает бесчеловечным то, как россияне относятся к исполнительнице.

«Так бесчеловечно растаптывать человека, который оказался в беде. Это настолько отвратительно, мы просто в ужасе от того, что происходит», — заявила певица.

В беседе с корреспондентами супруг Подольской обратился к людям, оставляющим гневные комментарии о деле Долиной в соцсетях, напомнив им о существовании Бога. «Задумайтесь, не попадет ли вам в обратку этот камень. Бог есть, поверьте», — сказал Пресняков. По мнению артиста, в России любят «бить лежачего» и умеют «наживаться на несчастье». Он призвал людей быть милосерднее, чтобы их собственная жизнь стала легче.

Ранее сообщалось, что Долина не сдержала слез на выступлении после скандала с продажей и возвращением ее квартиры. Исполнительница поблагодарила зрителей за поддержку и «тепло их сердец» и добавила, что встреча с поклонниками является для нее знаковой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина потеряла одну из последних «крепостей» Донбасса

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В офисе Зеленского опровергли готовность Украины пойти на территориальные уступки

    Бойцы ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР

    Раскрыта стоимость отдыха у моря в России на Новый год

    Парламентарии России и ЕС обсудят на видеоконференции Украину и российские активы

    Раскрыт похитивший коллекцию дорогих часов у российского подростка подельник аферистов

    Необходимость шестичасового рабочего дня оценили

    Термин «зажировка» внесли в словарь благодаря манулу Тимофею из Московского зоопарка

    Сидни Суини в купальнике с глубоким декольте поплавала в чане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok