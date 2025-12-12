Отношение россиян к Долиной назвали бесчеловечным

Пресняков и Подольская назвали бесчеловечным отношение россиян к Ларисе Долиной

Артисты Наталья Подольская и Владимир Пресняков высказались в защиту коллеги Ларисы Долиной, которая продала квартиру по требованию мошенников, а затем получила жилье назад через суд. Комментарий пары приводит «Пятый канал».

Пресняков заявил, что нет необходимости набрасываться на Долину и обсуждать происходящее в агрессивном тоне. Подольская добавила, что считает бесчеловечным то, как россияне относятся к исполнительнице.

«Так бесчеловечно растаптывать человека, который оказался в беде. Это настолько отвратительно, мы просто в ужасе от того, что происходит», — заявила певица.

В беседе с корреспондентами супруг Подольской обратился к людям, оставляющим гневные комментарии о деле Долиной в соцсетях, напомнив им о существовании Бога. «Задумайтесь, не попадет ли вам в обратку этот камень. Бог есть, поверьте», — сказал Пресняков. По мнению артиста, в России любят «бить лежачего» и умеют «наживаться на несчастье». Он призвал людей быть милосерднее, чтобы их собственная жизнь стала легче.

Ранее сообщалось, что Долина не сдержала слез на выступлении после скандала с продажей и возвращением ее квартиры. Исполнительница поблагодарила зрителей за поддержку и «тепло их сердец» и добавила, что встреча с поклонниками является для нее знаковой.