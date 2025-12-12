Долина заплакала на первом концерте после скандала с квартирой

Реклама

Лариса Долина заплакала на первом концерте после скандала с продажей квартиры
Ольга Коровина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Народная артистка России Лариса Долина не сдержала слез на первом выступлении после скандала с продажей и возвращением ее квартиры. Об этом пишет РИА Новости.

Исполнительница вышла на сцену Дворца культуры «Звезда» в Наро-Фоминске и поблагодарила зрителей за поддержку и «тепло их сердец». Певица добавила, что эта встреча с поклонниками является для нее знаковой.

«Ваша поддержка абсолютно бесценна для меня, только это и помогает мне идти дальше», — сказала Долина и выразила надежду на то, что «все уладится». В конце шоу артистка поздравила слушателей с наступающим Новым годом и пожелала только хороших новостей.

В августе 2024 года Лариса Долина стала жертвой аферистов и лишилась квартиры. По наводке злоумышленников она продала жилье и отдала все деньги. После того, как суд встал на ее сторону и оставил покупательницу Полину Лурье без жилья и денег, Долину стали массово осуждать и высмеивать в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Долина оказалась на первом месте в списке главных антигероев 2025 года. Ее поведение посчитали неправильным 62 процента участников опроса издания KP.RU.

