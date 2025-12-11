Реклама

22:13, 11 декабря 2025Культура

Россияне признали Ларису Долину антигероем 2025 года

Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Народная артистка России Лариса Долина оказалась на первом месте в списке главных антигероев 2025 года. Такие данные приводит kp.ru (КП) со ссылкой на опрос в своем Telegram-канале.

Сообщается, что 62 процента опрошенных пользователей считают поведение артистки, которая продала квартиру по требованию мошенников, а затем получила жилье назад через суд, неправильным.

После волны хейта в адрес певицы в социальных сетях Долина пообещала вернуть 112 миллионов рублей покупательнице квартиры Полине Лурье.

