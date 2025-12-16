Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:00, 16 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности задержания устроившего поножовщину в школе в Одинцово ученика

В Одинцово для задержания устроившего поножовщину подростка привлекли психологов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Для задержания устроившего поножовщину в школе поселка Горки-2 в Одинцово подростка привлекали профессиональных психологов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, после того, как 15-летний подросток ранил ножом охранника и учинил расправу над учеником четвертого класса, он заперся в одном из классов. На место ЧП прибыл спецназ, которому вести переговоры помогали профессиональные психологи. В результате они убедили ученика сложить оружие и сдаться.

16 декабря девятиклассник в балаклаве вошел в здание школы в поселке Горки-2, некоторое время он ходил по коридорам и заглядывал в классы, разыскивая учительницу математики, над которой хотел совершить расправу.

В итоге он напал на пытавшегося его остановить охранника, распылив ему в лицо перцовый баллончик и ударив ножом. Позже он ранил одного ученика и совершил расправу над четвероклассником.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Напавший на школу в Одинцово девятиклассник признал вину

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    Долина лишилась концертов на фоне скандала

    Федор Бондарчук сравнил себя с Карабасом-Барабасом

    Карпов оценил лишение всех званий сбежавшего из России шахматиста

    Российский автозавод запустил производство новых кроссоверов

    Шансы на скорый прогресс в украинском урегулировании оценили

    Зять Трампа захотел построить отель на месте падения бомбы НАТО и передумал

    Россиян призвали не экономить на мелочах ради ипотеки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok