Раскрыты подробности задержания устроившего поножовщину в школе в Одинцово ученика

В Одинцово для задержания устроившего поножовщину подростка привлекли психологов

Для задержания устроившего поножовщину в школе поселка Горки-2 в Одинцово подростка привлекали профессиональных психологов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, после того, как 15-летний подросток ранил ножом охранника и учинил расправу над учеником четвертого класса, он заперся в одном из классов. На место ЧП прибыл спецназ, которому вести переговоры помогали профессиональные психологи. В результате они убедили ученика сложить оружие и сдаться.

16 декабря девятиклассник в балаклаве вошел в здание школы в поселке Горки-2, некоторое время он ходил по коридорам и заглядывал в классы, разыскивая учительницу математики, над которой хотел совершить расправу.

В итоге он напал на пытавшегося его остановить охранника, распылив ему в лицо перцовый баллончик и ударив ножом. Позже он ранил одного ученика и совершил расправу над четвероклассником.