Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:37, 16 декабря 2025Наука и техника

Риск развития аллергии неожиданно связали с местом жительства

Allergy: Риск развития аллергии зависит от климата и условий окружающей среды
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Budimir Jevtic / Shutterstock / Fotodom

Риск развития аллергии может сильно зависеть от климата и условий окружающей среды, показало международное исследование, опубликованное в журнале Allergy. Ученые выяснили, что иммунная реакция на аллергены заметно различается в разных регионах — в зависимости от воздуха, растительности, климата и образа жизни.

Исследователи использовали точный метод анализа крови, который позволяет определить реакцию иммунной системы более чем на 100 конкретных аллергенов. Оказалось, что у людей с аллергическими симптомами иммунный ответ обычно сильнее и сложнее, но при этом у значительной части людей без жалоб тоже обнаруживаются «аллергические» антитела — это значит, что наличие сенсибилизации не всегда приводит к болезни.

Особый интерес вызвали регионы с более чистой средой и прохладным континентальным климатом. У жителей таких мест реже встречались симптомы аллергии, а иммунная система реагировала на меньшее число аллергенов. По словам ученых, высота над уровнем моря, климат и состав воздуха могут снижать нагрузку на иммунитет.

Авторы отмечают, что подобные «карты аллергического риска» могут в будущем помочь врачам точнее диагностировать аллергию и учитывать условия проживания пациента. Это также открывает возможности для профилактики — например, через улучшение городской среды и снижение вредных факторов окружающей среды.

Ранее стало известно, что регулярное употребление томатов связано со снижением хронического воспаления и аллергического риска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Черноморский флот опроверг подрыв «Варшавянки» на базе в Новороссийске

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Лукашенко восхитился Мадуро и назвал его героическим мужиком

    Уступки Украины по территориям назвали условием для урегулирования

    Попытки Евросоюза сделать ставку на войну с Россией назвали предпосылкой его распада

    Трамп оценил отношения Путина и Зеленского

    Назван простой способ быстро уснуть

    Трамп захотел убедить Россию принять гарантии по аналогии с уставом НАТО

    Раскрыто влияние дела Долиной на сделки со вторичкой

    Вторгшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль» приблизился к Земле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok