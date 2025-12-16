Риск развития аллергии неожиданно связали с местом жительства

Allergy: Риск развития аллергии зависит от климата и условий окружающей среды

Риск развития аллергии может сильно зависеть от климата и условий окружающей среды, показало международное исследование, опубликованное в журнале Allergy. Ученые выяснили, что иммунная реакция на аллергены заметно различается в разных регионах — в зависимости от воздуха, растительности, климата и образа жизни.

Исследователи использовали точный метод анализа крови, который позволяет определить реакцию иммунной системы более чем на 100 конкретных аллергенов. Оказалось, что у людей с аллергическими симптомами иммунный ответ обычно сильнее и сложнее, но при этом у значительной части людей без жалоб тоже обнаруживаются «аллергические» антитела — это значит, что наличие сенсибилизации не всегда приводит к болезни.

Особый интерес вызвали регионы с более чистой средой и прохладным континентальным климатом. У жителей таких мест реже встречались симптомы аллергии, а иммунная система реагировала на меньшее число аллергенов. По словам ученых, высота над уровнем моря, климат и состав воздуха могут снижать нагрузку на иммунитет.

Авторы отмечают, что подобные «карты аллергического риска» могут в будущем помочь врачам точнее диагностировать аллергию и учитывать условия проживания пациента. Это также открывает возможности для профилактики — например, через улучшение городской среды и снижение вредных факторов окружающей среды.

