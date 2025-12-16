Реклама

Экономика
15:10, 16 декабря 2025Экономика

Россиян призвали не экономить на мелочах ради ипотеки

Эксперт Овечкин: Экономия на мелочах ради накопления на ипотеку неэффективна
Нина Ташевская
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Стратегию экономить на мелочах ради накопления на ипотеку сложно назвать эффективной. Отказаться от такого сценария, чтобы решить жилищный вопрос, призвал россиян руководитель отдела ипотеки Lеvel Group Юлиан Овечкин, пишет «Газета.ru».

Специалист отметил, что экономия как единственная стратегия вряд ли приведет к нужному результату в обозримом будущем. Сейчас однокомнатная квартира в Москве стоит в среднем 15 миллионов рублей, а на первый взнос по ипотеке придется отложить 5 миллионов рублей.

«Чтобы собрать такую сумму, семье из двух человек необходимо примерно 10 тысяч раз отказаться от поездок на такси, 12 лет не ездить в отпуск или 1700 раз пропустить поход в ресторан», — отметил Овечкин.

Вместо отказа от маленьких удовольствий эксперт посоветовал присмотреться к цифровой среде и провести ревизию подписок. Средства, которые удастся освободить таким образом, можно отправить на сберегательный счет. «Для удобства настройте автоплатеж на ту сумму, которую вы освободили по ненужным подпискам. А вот условия кешбэка по разным картам и банкам, наоборот, следует изучить более подробно. Плюс несколько тысяч рублей в "квартирный фонд" будут не лишними», — подчеркнул Овечкин.

Также специалист призвал задуматься о получении дополнительного дохода — например, фриланс или небольшие проекты в свободное от основной работы время.

Ранее россиянам назвали провальные способы заработать на жилье. Так, приносить деньги перестали флиппинг, покупка квартир в домах под реновацию и апартаментов на месте бывших промзон.

