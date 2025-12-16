Реклама

05:36, 16 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам дали советы по выбору лучшей живой елки к Новому году

Роскачество: Признак свежести елки — хвоя должна быть зеленой и маслянистой
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Главный признак свежести — состояние хвои: она должна быть зеленой, слегка маслянистой и эластичной, рассказали в пресс-службе Роскачества. Советы по выбору лучшего живого дерева к Новому году эксперты назвали в разговоре с «Лентой.ру».

«Пожелтевшие или ломкие иголки говорят о том, что дерево срублено давно и начнет быстрее осыпаться. Потрясите дерево: если хвоя осыпается обильно, лучше отказаться от покупки», — рекомендовали в Роскачестве.

Приобретая живую ель, обязательно попросите продавца снять сетку — это позволит оценить гибкость ветвей и отсутствие сухости. Ствол должен быть без трещин, а само дерево — достаточно тяжелым для своего размера, что свидетельствует о сохраненной влажности. Легкое дерево обычно уже пересушены, а значит, будет быстрее осыпаться

пресс-служба Роскачества

Также эксперты отметили, что важно учитывать и вид хвойного дерева.

«Ель выглядит свежо около недели-двух, поэтому ее лучше покупать после 28 декабря. Сосна способна простоять до месяца, ее стоит приобретать во второй половине декабря. Пихта — наиболее стойкий вариант: она сохраняет свежесть месяц и дольше, поэтому подходит тем, кто устанавливает дерево заранее», — заключили в Роскачестве.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что канун Нового года в Москве обещает быть снежным. Как предполагает метеоролог, к празднику столичный регион припорошит снегом как в Москве, так и в области.

