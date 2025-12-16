Россиянам рассказали о стратегии при разделе недвижимости в ходе развода

Юрист Измайлова: Квартиру после развода возможно оставить себе

По российским законам все имущество, приобретаемое в браке на общие средства, является совместным и может быть поделено в суде пополам. О стратегии при разделе недвижимости во время развода в беседе с «360» рассказала юрист Александра Измайлова.

По ее словам, раздел недвижимости, например ипотечной квартиры, зависит от вводных каждого из супругов. Так, квартиру возможно признать купленной на общие деньги либо оставить жилье за одним из супругов, если он рассчитается за него с бывшим партнером через депозит суда.

Измайлова заметила, что это можно сделать даже вопреки желанию супруга. Для этого суду нужно предоставить доказательства того, что один партнер заинтересован в квартире больше, чем другой. «Это чаще обосновывают отсутствием иной жилплощади для проживания, а также организованным устройством быта вокруг квартиры одним из супругов в большей степени», — объяснила специалист. В таком случае даже при возражениях супруга подтвержденный взнос в размере половины рыночной стоимости квартиры на депозит оставит право на нее только одному. Второй же получит денежную компенсацию.

Ранее в России назвали основных инициаторов раздела совместно нажитого имущества в браке. Чаще всего за недвижимость судятся жены.