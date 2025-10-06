Экономика
14:49, 6 октября 2025Экономика

Названы главные инициаторы раздела совместно нажитого имущества в России

Юрист Феттер: В России жены судятся чаще за жилье при разводе
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В России из-за совместно нажитого имущества чаще судятся жены, причем с существенным перевесом. Об этом агентству РИА Новости заявила юрист Лариса Феттер.

За 2024 год российские суды рассмотрели более 30 тысяч дел о разделе имущества между супругами. Официальной статистики по поводу того, кто главным образом выступает инициатором судебных разбирательств из-за жилья, нет. Однако, по наблюдениям юриста, жены начинают судиться из-за совместно нажитого имущества в 80 процентах случаев. Такая пропорция, как отмечает Феттер, наблюдалась всегда и не изменилась за последние годы. Причина этому — исторически сложившаяся традиция регистрировать недвижимость на супруга, так как он считается главой семьи и добытчиком. Однако мало кто задумывается о последствиях такого неосмотрительного шага, когда приобретает жилье. Как напоминает адвокат Екатерина Тютюнникова, известны и такие прецеденты, когда мужья в свете грядущего развода пытаются переписать совместно нажитое имущество на третьих лиц, а жены отстаивают свою законную долю в суде.

Особенно ярко юридическая активность жен проявляется в крупных городах, к примеру в Москве и Санкт-Петербурге, добавляет управляющий партнер «Легес Бюро» Мария Спиридонова. «Стоимость жилья здесь очень высокая, и вопрос о том, кто останется в квартире или получит компенсацию за долю, становится ключевым в конфликте», — поясняет она. В то же время именно в столицах чаще всего заключаются брачные договоры, что позволяет избежать раздела имущества при разводе.

Нередко блоком раздора становится ипотечная квартира. Жилье, купленное в кредит при помощи материнского капитала, делят в каждом третьем случае, рассказала адвокат DS law Ольга Сычева. По ее словам, подобные объекты встречаются едва ли не в каждом третьем деле.

Если квартира куплена в браке, то между супругами она делится пополам. Исключение представляют те случаи, когда жилплощадь приобретается на средства, подаренные или унаследованные одним из супругов. Для этого мужу или жене требуется подтвердить факт дарения документально: предоставить договор дарения, расписку, банковский перевод или свидетельские показания. Также права на долю в квартире, изначально принадлежащей одному из супругов, не дают вложения в ремонт. Здесь исключением является тот случай, когда расходы на ремонт превышают стоимость жилья. Также суд нередко встает на сторону того супруга, с которым остаются дети. Другому за его долю присуждают компенсацию. При этом, как показывает практика, разделение квартиры на доли лишь подогревает конфликт, поэтому лучшим вариантом считается именно денежная компенсация.

Ипотечную квартиру можно поделить пополам, если муж и жена выступали созаемщиками. Один из супругов может стать единоличным собственником квартиры, если другому будет выплачена половина стоимости объекта.

