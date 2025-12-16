Россиянин надругался над двумя девочками в парке

В Краснодаре осудили мужчину за надругательство над двумя девочками

В Краснодаре осудили мужчину за надругательство над двумя девочками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статьям 132 («Иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей») и 135 («Развратные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, днем 15 марта мужчина на территории парка «Чистяковская роща» увидел двух девочек и совершил в отношении них развратные действия. Одна из них смогла убежать, а вторую он изнасиловал.

Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, а также ограничил свободу на 1,5 года после отбытия основного наказания.

