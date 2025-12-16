Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:57, 16 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин надругался над двумя девочками в парке

В Краснодаре осудили мужчину за надругательство над двумя девочками
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Краснодаре осудили мужчину за надругательство над двумя девочками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статьям 132 («Иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей») и 135 («Развратные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, днем 15 марта мужчина на территории парка «Чистяковская роща» увидел двух девочек и совершил в отношении них развратные действия. Одна из них смогла убежать, а вторую он изнасиловал.

Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, а также ограничил свободу на 1,5 года после отбытия основного наказания.

Ранее сообщалось, что россиянин изнасиловал девочку в лифте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотите гарантии — уходите с Донбасса». Что известно о новом ультиматуме США и как отреагирует на него Киев?

    Долиной пригрозили выселением

    Анонсирована тотальная блокировка YouTube

    Белый дом обвинил Маска в наркомании

    Президент Финляндии заявил о зависимости урегулирования на Украине от уступок Киева

    В Нидерландах раскрыли подробности последней помощи Украине

    Германия анонсировала поставки Украине «большого количества» ракет

    В Европе раскрыли опасения Зеленского по поводу мирного плана США

    В Кремле шуткой ответили на вопрос о планах «коалиции желающих»

    Сафронов раскрыл судьбу своей легендарной квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok