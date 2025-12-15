Россиянин изнасиловал малолетнюю девочку в лифте

В Пензе задержали мужчину, надругавшегося над девочкой в лифте

В Пензе задержали мужчину, надругавшегося над девочкой в лифте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, 13 декабря в лифте одного из домов мужчина, не применяя насилие, совершил в отношении малолетней девочки действия сексуального характера.

Сотрудники полиции оперативно установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи и криминалисты СК совместно с сотрудниками МВД проводят следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

