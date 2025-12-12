Россиянин связал сожительницу скотчем и постирал ее собаку в машинке

На Камчатке осудили мужчину, который из ревности пытался убить подругу и ее пса

На Камчатке осудили мужчину, который из ревности пытался расправиться с подругой и ее псом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Россиянин признан виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 30, 245 («Жестокое обращение с животным») УК РФ.

Как установил суд, в октябре 2024 года 38-летний подсудимый на почве ревности нанес не менее 20 ударов по лицу своей 32-летней сожительнице. После чего связал скотчем и, угрожая расправой, сделал ножом не менее шести порезов лица и тела, а затем изнасиловал.

Пострадавшей удалось в мессенджере написать сообщение родным. Приехав на место, они помогли ей выбраться через окно. Женщина получила ранения средней тяжести.

Ранее злоумышленник также из чувства ревности поместил собаку потерпевшей в стиральную машину и запустил. Хозяйка успела достать питомца и обратилась в ветеринарную клинику, где собаку спасли.

Суд приговорил фигуранта к семи годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что генеральный директор российской компании развращал несовершеннолетних девочек.