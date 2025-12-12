Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:38, 12 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин связал сожительницу скотчем и постирал ее собаку в машинке

На Камчатке осудили мужчину, который из ревности пытался убить подругу и ее пса
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Прокуратуры Камчатского края

На Камчатке осудили мужчину, который из ревности пытался расправиться с подругой и ее псом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Россиянин признан виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 30, 245 («Жестокое обращение с животным») УК РФ.

Как установил суд, в октябре 2024 года 38-летний подсудимый на почве ревности нанес не менее 20 ударов по лицу своей 32-летней сожительнице. После чего связал скотчем и, угрожая расправой, сделал ножом не менее шести порезов лица и тела, а затем изнасиловал.

Пострадавшей удалось в мессенджере написать сообщение родным. Приехав на место, они помогли ей выбраться через окно. Женщина получила ранения средней тяжести.

Ранее злоумышленник также из чувства ревности поместил собаку потерпевшей в стиральную машину и запустил. Хозяйка успела достать питомца и обратилась в ветеринарную клинику, где собаку спасли.

Суд приговорил фигуранта к семи годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что генеральный директор российской компании развращал несовершеннолетних девочек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Первый F-35 соседней с Россией страны взлетел

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Раскрыт тип пытавшихся атаковать Москву беспилотников ВСУ

    Видевшие бесследно пропавших Усольцевых свидетели раскрыли новые детали их исчезновения

    Гоблин предложил перенять опыт США в связанном с алкоголем вопросе

    В Казахстане снимут новый фильм с Джеки Чаном

    Россиянин связал сожительницу скотчем и постирал ее собаку в машинке

    Российские ученые украли 20 миллионов рублей при испытании нового лекарства от рака

    Иск Банка России к Euroclear объяснили

    Немецкий город пострадал из-за неудачного обезвреживания бомбы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok