Российский футболист попался на продаже наркотиков

В Москве арестовали футболиста Артура Закиева за продажу наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.
По данным канала, 22-летний полузащитник футбольной Медиалиги Закиев получил сумку с десятью миллионами тенге и должен был обменять ее на рубли. Затем ему якобы было необходимо передать ампулы с якобы жизненно важным препаратом неизвестному человеку.
Сотрудники полиции задержали его за продажу наркотических веществ. Футболист арестован и находится в следственном изоляторе.
Закаев в разные годы выступал за российские и узбекистанскую футбольные команды.
