Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:12, 16 декабря 2025Силовые структуры

Российский футболист попался на продаже наркотиков

В Москве арестовали футболиста Закиева за продажу наркотиков
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве арестовали футболиста Артура Закиева за продажу наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

По данным канала, 22-летний полузащитник футбольной Медиалиги Закиев получил сумку с десятью миллионами тенге и должен был обменять ее на рубли. Затем ему якобы было необходимо передать ампулы с якобы жизненно важным препаратом неизвестному человеку.

Сотрудники полиции задержали его за продажу наркотических веществ. Футболист арестован и находится в следственном изоляторе.

Закаев в разные годы выступал за российские и узбекистанскую футбольные команды.

Ранее сообщалось, что россиянка избавилась от мужа при помощи другого мужчины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Напавший на школу в Одинцово девятиклассник признал вину

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    Канадский контрразведчик попался на шпионаже в пользу Украины

    Россиянам рассказали о стратегии при разделе недвижимости в ходе развода

    Гипертоников предостерегли от злоупотребления одним новогодним деликатесом

    Меган Маркл отказалась навещать отца в больнице после ампутации ноги

    Захарова прокомментировала потасовку в Раде фразой «она ему дала»

    В России порассуждали о «писдильной вакханалии» в переговорах по Украине

    Европейскую страну с замороженными активами РФ призвали сократить долговую нагрузку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok