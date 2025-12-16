Российский футболист попался на продаже наркотиков

В Москве арестовали футболиста Закиева за продажу наркотиков

В Москве арестовали футболиста Артура Закиева за продажу наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

По данным канала, 22-летний полузащитник футбольной Медиалиги Закиев получил сумку с десятью миллионами тенге и должен был обменять ее на рубли. Затем ему якобы было необходимо передать ампулы с якобы жизненно важным препаратом неизвестному человеку.

Сотрудники полиции задержали его за продажу наркотических веществ. Футболист арестован и находится в следственном изоляторе.

Закаев в разные годы выступал за российские и узбекистанскую футбольные команды.

