Россиянка избавилась от мужа при помощи другого мужчины

Жительница Подмосковья получила 17 лет, заказав мужа любовнику за 1,8 млн рублей

Московский областной суд приговорил к 17 годам колонии жительницу Наро-Фоминска, которая заказала своего мужа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном главке Следственного комитета (СК) России.

Как установил суд, женщина решила избавиться от супруга в феврале 2024 года. Для этого она сговорилась с любовником — вместе они приобрели наркотики, которые злоумышленница подсыпала мужу в еду. После приема пищи мужчине стало плохо, но врачи смогли спасти его.

Завершить начатое женщина решила через месяц. Для этого она заказала супруга все тому же знакомому и пообещала заплатить за расправу 1,8 миллиона рублей. Получив от злоумышленницы нож и адрес, мужчина направился к будущей жертве в поселок Селятино. Там он забил потерпевшего обухом топора и ударил ножом в шею — раны оказались летальными.

Суд признал женщину виновной по статьям 35, 228 («Незаконные приобретение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные группой лиц по предварительному сговору»), 33, 105 («Организация убийства») и 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Дело в отношении ее любовника выделено в отдельное производство.

Ранее в Подмосковье 49-летний местный житель раскрыл причину, по которой расчленил 47-летнего знакомого из Москвы.