12:27, 16 декабря 2025Россия

Рыдающую мать убитого при нападении на школу под Москвой четвероклассника сняли на видео

Мать убитого при нападении на школу в Горках-2 мальчика сняли на видео
Майя Назарова

Рыдающую мать мальчика из четвертого класса, который был убит во время нападения подростка на школу в Горках-2 в Одинцовском городском округе Подмосковья, сняли на видео. Ролик с женщиной опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как родительница бежит к зданию школы в слезах. Как утверждает Shot, женщина сначала искала ребенка среди раненых и эвакуированных учеников. Затем ей сказали о трагедии с мальчиком.

На видео MK.RU мать в сопровождении правоохранителя направляется в школу на опознание. Затем она выходит и говорит с кем-то по телефону.

До этого стала известна личность зарезанного в учебном заведении ученика. Им оказался 10-летний Кобилджон А. Старшеклассник, который нанес смертельные раны, сделал селфи на фоне ребенка.

Также выяснилось, что вооруженный юноша напал с газовым баллончиком на 32-летнего охранника и порезал его. В коридоре он начал атаковать детей. По последним данным, пострадали двое школьников. Сообщалось, что ученики выбегали на улицу без верхней одежды и прятались в подъездах соседнего дома.

О нападении на школу в Московской области стало известно утром во вторник, 16 декабря. В результате штурма подростка, устроившего резню, задержали.

