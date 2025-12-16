Реклама

10:48, 16 декабря 2025Культура

Сафронов оценил стоимость пианино Долиной

Лука Сафронов: Пианино Ларисы Долиной не является профессиональным
Ольга Коровина

Фото: mospiano.ru

Пианист Лука Сафронов оценил стоимость музыкального инструмента, который народная артистка России Лариса Долина попросила оставить ей после продажи квартиры в Хамовниках. Его комментарий приводит aif.ru.

Известно, что перед подписанием договора о продаже Долина обсуждала, какое имущество она передаст покупательнице квартиры Полине Лурье. После некоторых раздумий певица попросила оставить ей пианино и стул к нему.

«Видно, что молоточковый механизм дешевый. Такое пианино стоит новое в максимальной комплектации порядка 200 тысяч рублей», — рассказал Сафронов.

По его словам, такое пианино нельзя считать профессиональным, чаще всего его используют для обучения детей в музыкальных школах и дома, чтобы не мешать соседям. «Профессиональные музыканты такие инструменты не используют никогда, потому что это не та передача звука», — пояснил Сафронов.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что скандал с продажей квартиры Долиной стал главным позором года в мире шоу-бизнеса. Он назвал историю чудовищной и отметил, что певица «нагло воспользовалась своим статусом».

Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Когда артистка поняла, что ее обманули, то через суд вернула недвижимость. При этом покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница Полина Лурье, осталась без жилья и не получила обратно деньги.

