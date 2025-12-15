Скандал с квартирой Долиной назвали главным позором года

Критик Соседов: Скандал с квартирой Долиной стал главным позором уходящего года

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал скандал с продажей квартиры народной артистки России Ларисы Долиной главным позором 2025 года в мире шоу-бизнеса. Его слова передает Общественная служба новостей.

По мнению критика, другие скандалы с участием знаменитостей не идут ни в какое сравнение с делом Долиной. Собеседник издания назвал историю чудовищной и заявил, что певица «нагло воспользовалась своим статусом».

«Человек отказывается признавать свои ошибки и компенсировать жертве аферы деньги, учитывая то, что Долина не самый бедный в мире человек», — подчеркнул Соседов.

Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Когда артистка поняла, что ее обманули, то через суд вернула недвижимость. При этом покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница Полина Лурье, осталась без жилья и не получила обратно деньги.

Ранее артисты Наталья Подольская и Владимир Пресняков высказались в защиту Ларисы Долиной. Пресняков заявил, что нет необходимости набрасываться на певицу и обсуждать происходящее в агрессивном тоне. Подольская добавила, что считает бесчеловечным то, как россияне относятся к исполнительнице.