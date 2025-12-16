Реклама

Мир
13:26, 16 декабря 2025Мир

Саудовская Аравия установила новый рекорд по количеству казней

AFP: Саудовская Аравия установила рекорд по количеству смертных приговоров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Charlychaplin / Shutterstock / Fotodom

В 2025 году Саудовская Аравия установила рекорд по количеству приведенных в исполнение смертных приговоров, казнив 340 человек. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP), передает РИА Новости.

По сведениям агентства, основанным на данных МВД Саудовской Аравии и государственного агентства новостей SPA, с начала 2025 года в королевстве большинство людей (232 преступника) было казнено за наркоторговлю. В понедельник, 15 декабря, Министерство внутренних дел заявило, что смертные приговоры в отношении трех человек по делу об убийстве были приведены в исполнение в провинции Мекка.

Как отмечает агентство, Саудовская Аравия второй год подряд устанавливает рекорд по числу казней. В 2024 году в королевстве казнили 338 человек.

Аналитики объясняют рост количества смертных приговоров с усиленной борьбой страны с наркотиками, начатой в 2023 году. В тот год в королевстве возобновили казни за преступления, связанные с наркотиками. До 2023 года исполнение смертных приговоров по таким статьям было приостановлено на три года. Как сообщается в публикации, Саудовская Аравия продолжает оставаться одним из крупнейших рынков по распространению синтетического наркотика каптагона.

Ранее российских туристов предупредили, что сквернословие в Саудовской Аравии грозит уголовным сроком. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов также заявил, что на улицах лучше не допускать объятий или поцелуев из-за строгих правил государства.

