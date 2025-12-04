Российских туристов предостерегли от сквернословия в одной стране Ближнего Востока

Сотрудник РАН Долгов: Сквернословие в СА может обернуться уголовным делом

Сквернословие в Саудовской Аравии (СА) может обернуться для туристов уголовным делом. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с изданием «Аргументы и Факты».

По его словам, к таким же последствиям путешественников могут привести распитие алкоголя, развязное поведение на улицах, а также нелестные высказывания в адрес действующей власти. Эксперт предостерег россиян и от проявления близости на публике — на улицах лучше не допускать объятий, поцелуев и прогулок рука об руку.

Кроме того, Долгов напомнил собирающимся посетить ближневосточную страну туристам, что в СА нет ночных заведений и баров, мужчинам там запрещено ходить в шортах, а женщинам — одеваться в обтягивающие и слишком откровенные наряды. Для девушек предпочтительны длинные туники, а не купальники, добавил он. Также эксперт рассказал, что на некоторых пляжах существует деление в зависимости от пола и семейного положения.

«Да, правила более строгие, чем в России. Но по сути большинство этих требований сводятся просто к желанию саудитов видеть у себя в стране туристов, которые ведут себя культурно и благопристойно», — сказал Долгов, добавив, что СА стремится стать более открытой для путешественников и постепенно создает места с привычными для россиян и европейцев развлечениями.

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз для владельцев всех видов паспортов 1 декабря. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что соглашение может вступить в силу в начале 2026 года, после завершения формальных процедур.

