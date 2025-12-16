Семака с женой задержали в аэропорту Германии

Полиция задержала тренера «Зенита» Семака с женой Анной в аэропорту Мюнхена

Полиция задержала главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака вместе с супругой Анной в аэропорту немецкого Мюнхена. Об этом Анна написала в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 16 декабря 2025 года.​ Семак и его жена подверглись проверке при прохождении контроля в аэропорту. По имеющимся данным, задержание было кратковременным.

Анна Семак рассказала, что причиной стали купленные в ЕС товары. Согласно новым законам, граждане РФ не имеют права вывозить из Европы в Россию купленные вещи, превышающие сумму 300 евро за товарную единицу. Она добавила, что вместе с мужем подверглась допросу, после чего их отпустили.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Вместе с командой специалист шесть раз стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и взял пять Суперкубков страны.