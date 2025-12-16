Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
12:21, 16 декабря 2025Спорт

Семака с женой задержали в аэропорту Германии

Полиция задержала тренера «Зенита» Семака с женой Анной в аэропорту Мюнхена
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Сергей и Анна Семак

Сергей и Анна Семак. Фото: @annas_secret_garden

Полиция задержала главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака вместе с супругой Анной в аэропорту немецкого Мюнхена. Об этом Анна написала в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 16 декабря 2025 года.​ Семак и его жена подверглись проверке при прохождении контроля в аэропорту. По имеющимся данным, задержание было кратковременным.

Анна Семак рассказала, что причиной стали купленные в ЕС товары. Согласно новым законам, граждане РФ не имеют права вывозить из Европы в Россию купленные вещи, превышающие сумму 300 евро за товарную единицу. Она добавила, что вместе с мужем подверглась допросу, после чего их отпустили.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Вместе с командой специалист шесть раз стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и взял пять Суперкубков страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    В Кремле ответили на вопрос о заявлении ЕС по гарантиям безопасности Украине

    В Кремле ответили на предложение о рождественском перемирии

    В сети восхитились свадебным образом блогерши за пять тысяч рублей

    Мадуро обвинил США в похищении людей

    Союзники Киева приняли решение по размещению войск на Украине

    В Кремле рассказали о работе Путина над поступающими ему вопросами россиян

    В России высказались о создании многонациональных сил для безопасности на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok