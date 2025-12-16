РИАН: В Красноармейске отступающие солдаты ВСУ застрелили мирного жителя

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), отступая из Красноармейска, застрелили местного жителя. Об этом РИА Новости рассказал мужчина, который стал свидетелем произошедшего.

По его словам, все произошло в соседнем от него доме. «Услышал шумы, пошел — и, не спрашивая ни о чем, ни о ком, даже слова не сказали, [боевики] застрелили и ночью убежали», — поделился мужчина.

Он сообщил, что погибшего затем похоронили на импровизированном кладбище, расположенном во дворе дома. По его словам, сейчас во всем городе можно найти большое количество подобных захоронений.

Ранее сообщалось, что ВСУ взяли в заложники 500 жителей Купянска-Узлового, чтобы прикрываться от ФАБ.