ВСУ взяли в заложники 500 жителей Купянска-Узлового, чтобы прикрываться от ФАБ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли в заложники полтысячи жителей Купянска-Узлового, чтобы прикрываться от фугасных авиабомб (ФАБ). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Почти все мирные жители, которые пытались уйти, попали под расстрел. Людей используют как живой щит», — сказано в публикации.

Отмечается, что это было сделано из-за страха перед трехтонными ФАБ. 7 декабря стало известно, что, по данным радиоперехватов, командование ВСУ отдало приказ расстрелять отступающих из Купянска.

Ранее армия России отбила контратаки ВСУ в Купянске. Основные бои идут в районе Купянска-Узлового.