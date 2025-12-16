Спасение оленихи из дорожного плена в горах Сочи попало на видео

В горах Сочи спасли оказавшуюся на проезжей части самку оленя

В горах Сочи прошла операция по спасению молодой самки оленя, оказавшейся на проезжей части. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал «Краснодар и край».

На размещенных в сети кадрах животное мечется по дороге, пытаясь найти выход. Люди, заметившие дикое животное, вызвали подмогу, и сотрудники кордона «Лаура» открыли ворота, чтобы олениха смогла благополучно уйти в лес.

«Такие ситуации, когда дикий зверь попадает в дорожный плен, случаются все чаще. Благодаря слаженным действиям сотрудников заповедника и очевидцев удалось спасти дикое животное», — говорится в публикации.

Ранее в Троицке Новой Москвы с дерева спасли кота, который просидел на нем неделю. После этого животное отвезли в клинику.

