Кот неделю просидел на дереве в Новой Москве и дождался помощи

В Троицке Новой Москвы с дерева спасли кота, который просидел на нем неделю. Это этом сообщает Telegram-канал «112».

На кадрах спасатель залезает на верхушку дерева. Известно, что животное везут в клинику. Для спасения создали чат с названием «Кот на дереве». Его используют и для спасения других животных.

Ранее в Санкт-Петербурге спасли замурованного в набережной канала Грибоедова кота. Он просидел в заточении неделю. Ради спасения животного пришлось сделать расщелину прямо в набережной.

В Барнауле ранее пожарные вытащили из огня кота. Квартира загорелась из-за сушилки для фруктов.