Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:49, 14 ноября 2025Из жизни

Замурованного в набережной кота спасли спустя семь дней заточения

В Петербурге спасли замурованного в набережной кота, просидевшего там 7 дней
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

В Санкт-Петербурге удалось спасти замурованного в набережной канале Грибоедова кота. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Спасатели начали операцию по вызволению животного еще во вторник, 11 ноября. По словам живущих неподалеку людей, сидевшего в заточении кота впервые заметили в пятницу, 7 ноября.

Операция продолжалась несколько дней, так как зверек оказался очень пугливым: он отказывался идти на руки приплывшим на лодке спасателям и даже лезть в повешенную над водой котоловушку.

В итоге ради спасения животного пришлось сделать расщелину прямо в набережной. На кадрах видно, как извиняющийся спасатель с помощью специального устройства вытаскивает яростно кричащего черно-белого кота.

Материалы по теме:
В центре Москвы голодный котенок четыре дня просидел в заточении в запертой машине. За его спасением следила вся страна
В центре Москвы голодный котенок четыре дня просидел в заточении в запертой машине. За его спасением следила вся страна
1 ноября 2023
Сброшенная с обрыва в «Ласточкином гнезде» кошка Муся спасена. Спустя три дня после падения ее нашли живой. Вот ее фотография
Сброшенная с обрыва в «Ласточкином гнезде» кошка Муся спасена.Спустя три дня после падения ее нашли живой. Вот ее фотография
25 февраля 2025

Ранее сообщалось, что спасатели-альпинисты достали со скал кошку Мусю, которую посетитель сбросил со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда». Пережившая падение с 40-метровой высоты Муся полностью восстановилась и теперь живет у ветеринарного врача.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ пресекла теракт против одного из высших чиновников России. Скрытая камера на кладбище, куратор из Киева и другие подробности

    Российский командир показал нарушающую Оттавскую конвенцию мину ВСУ в Курской области

    Ночной удар по Киеву попал на видео

    Таксист-отравитель получил наказание за изнасилование россиянки

    Роналду оказался под угрозой пропуска старта ЧМ-2026 из-за удаления в игре с Ирландией

    ФСБ раскрыла награду для готовивших покушение на высшего госдеятеля России

    Россиян призвали не ждать снижения цен на красную икру

    В Литве задержали и передали СБУ якобы воевавшего на стороне России украинца

    Российские бойцы раскрыли подробности о службе военных из КНДР в Курской области

    В США назвали Зеленского коррумпированным тираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости