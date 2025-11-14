Замурованного в набережной кота спасли спустя семь дней заточения

В Петербурге спасли замурованного в набережной кота, просидевшего там 7 дней

В Санкт-Петербурге удалось спасти замурованного в набережной канале Грибоедова кота. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Спасатели начали операцию по вызволению животного еще во вторник, 11 ноября. По словам живущих неподалеку людей, сидевшего в заточении кота впервые заметили в пятницу, 7 ноября.

Операция продолжалась несколько дней, так как зверек оказался очень пугливым: он отказывался идти на руки приплывшим на лодке спасателям и даже лезть в повешенную над водой котоловушку.

В итоге ради спасения животного пришлось сделать расщелину прямо в набережной. На кадрах видно, как извиняющийся спасатель с помощью специального устройства вытаскивает яростно кричащего черно-белого кота.

