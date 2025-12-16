Стало известно о конфузе переводчиков Зеленского в Гааге

РИАН: Переводчики в ходе визита Зеленского в Гаагу перепутали Россию и Украину

Переводчики с английского и нидерландского языков на украинский в ходе визита Владимира Зеленского в Гаагу два раза перепутали Россию и Украину. На это обратило внимание РИА Новости.

«Надо, чтобы Россия компенсировала России все убытки», — сказала переводчица во время заседания международной комиссии по возмещению убытков Украине, переводя заявление премьер-министра Нидерландов Дика Схофа.

После этого уже другая переводчица в ходе речи Схофа на пресс-конференции оговорилась, сказав, что Европа и Нидерланды должны «продолжить давить на Украину».

Ранее министр обороны королевства Рубен Брекелманс раскрыл подробности помощи Украине. Он сообщил, что военная помощь Украине в размере 700 миллионов евро пойдет на передачу Киеву беспилотников.