Ценности
10:24, 16 декабря 2025Ценности

Старший сын Трампа обручился

Дональд Трамп-младший обручился со светской львицей Беттиной Андерсон
Екатерина Ештокина

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший обручился с американской светской львицей Беттиной Андерсон после года отношений. Соответствующий материал публикует Page Six.

Известно, наследник главы США сделал возлюбленной предложение руки и сердца, и она согласилась. Отмечается, что избранницу Трампа-младшего видели с массивным бриллиантовым кольцом на пальце.

«Она сказала да», — сообщил в Белом доме жених, заявление которого опубликовала американская журналистка Лора Лумер в соцсети X.

Ранее Дональд Трамп-младший был женат на американской модели Ванессе Кей Хейдон, с которой у них родились пятеро детей. В 2018 году пара рассталась.

Ранее в декабре была раскрыта стоимость роскошного помолвочного кольца Майли Сайрус. Украшение, подаренное 33-летней исполнительнице с предложением руки и сердца от музыканта Макса Морандо, было изготовлено на заказ.

