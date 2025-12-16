Старший сын Трампа обручился

Дональд Трамп-младший обручился со светской львицей Беттиной Андерсон

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший обручился с американской светской львицей Беттиной Андерсон после года отношений. Соответствующий материал публикует Page Six.

Известно, наследник главы США сделал возлюбленной предложение руки и сердца, и она согласилась. Отмечается, что избранницу Трампа-младшего видели с массивным бриллиантовым кольцом на пальце.

«Она сказала да», — сообщил в Белом доме жених, заявление которого опубликовала американская журналистка Лора Лумер в соцсети X.

Ранее Дональд Трамп-младший был женат на американской модели Ванессе Кей Хейдон, с которой у них родились пятеро детей. В 2018 году пара рассталась.

