14:44, 5 декабря 2025Ценности

Раскрыта стоимость роскошного помолвочного кольца Майли Сайрус

People: Помолвочное кольцо певицы Майли Сайрус оценили в 35 миллионов рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Раскрыта стоимость роскошного помолвочного кольца американской певицы и актрисы Майли Сайрус. Соответствующую информацию публикует People.

По данным издания, украшение, подаренное 33-летней исполнительнице с предложением руки и сердца от музыканта Макса Морандо, было изготовлено на заказ. Изделие представляет собой кольцо из 14-каратного желтого золота с камнем огранки «кушон».

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Вице-президент по мерчандайзингу магазина ювелирных изделий Blue Nile Даниэла Тарантино оценила аксессуар в 450 тысяч долларов (35 миллионов рублей).

«Это помолвочное кольцо представляет собой массивное золотое кольцо с оправой "восток-запад" — современный и шикарный тренд, который мы наблюдаем в свадебной индустрии. Мы полагаем, что это кольцо с модифицированным бриллиантом весом около четырех–пяти карат стоит около 300–450 тысяч долларов», — заключила она.

О том, что Майли Сайрус обручилась с Максом Морандо, стало известно 2 декабря. Официальных комментариев пара еще не давала.

В ноябре Майли Сайрус оголилась на съемке рекламы. Исполнительница позировала в белом мини-платье модного дома Gucci с разрезами.

