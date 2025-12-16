Статуя Свободы рухнула от ветра в одной стране

В Бразилии сняли на видео, как сильный ветер обрушил копию Статуи Свободы

В Бразилии сильный ветер обрушил копию Статуи Свободы, об этом сообщил новостной портал G1.

Инцидент, который произошел в муниципалитете Гуаиба в южноамериканской стране, сняли на видео. Памятник, имитирующий знаменитый монумент в США, упал на площади возле магазина Havan и ресторана McDonald’s.

Порывы ветра в это время достигали 90 километров в час. Статуя получила сильные повреждения, рухнув с высоты. В результате происшествия никто не пострадал.

В июле президент Колумбии Густаво Петро призвал перенести Статую Свободы из США в колумбийский город Картахена, поскольку американцы не намерены соблюдать права мигрантов.