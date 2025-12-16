Реклама

Трамп подписал указ о признании фентанила оружием массового поражения

Глава США Трамп подписал указ о признании фентанила оружием массового поражения
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о признании фентанила оружием массового поражения. Об этом пишет РИА Новости.

В Овальном кабинете перед подписанием указа Трамп заявил, что он сделает еще один шаг, чтобы защитить американцев от смертельного фетанила.

«Этим историческим указом, который я подпишу сегодня, мы официально признаем фентанил оружием массового уничтожения, которым он и является», — сказал он.

