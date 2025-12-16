Реклама

23:55, 16 декабря 2025Мир

Трамп высказался об уничтожении улик в деле о штурме Капитолия

Трамп: Уничтоженные улики в деле о штурме Капитолия доказывали мою невиновность
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Shawn Thew / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что уничтоженные улики в деле о штурме Капитолия 6 января 2021 года доказывали его невиновность. Об этом он высказался на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Кто-нибудь верит, что неизбранный комитет политических бандитов незаконно и преступно уничтожил всю информацию, имеющую отношение к их "расследованию" событий 6 января? Причина, по которой они это сделали, в том, что все вышло так, как я хотел. Моя невиновность была доказана», — написал он.

По его словам, уничтоженные улики также выставляли членов комитета по расследованию штурма Капитолия «лжецами и мошенниками». Трамп призвал привлечь их к ответственности и заплатить «очень высокую цену».

Ранее участник штурма Капитолия Джейкоб Ченсли, известный как Шаман, подал иск против Трампа на 40 триллионов долларов. В 26-страничном заявлении Ченсли называет себя «истинным президентом» США и «законным главнокомандующим».

