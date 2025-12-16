Транспортный коллапс случился в российском городе

В Екатеринбурге появились девятибалльные пробки из-за снегопада

В Екатеринбурге начались девятибалльные пробки из-за мощного снегопада. О транспортном коллапсе в российском городе пишет URA.ru.

Скопление транспорта наблюдается с 17:00 на центральных улицах. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии предупредил, что общественный транспорт может задерживаться. На тот момент трамваи опаздывали на конечные станции от 10 минут, троллейбусы — от 25 минут.

По данным издания, причиной заторов стали аварии. ДТП зафиксировали на улицах Машинной, Московской, Сибирском тракте и проспекте Космонавтов. Вместе с тем выросли цены на такси.

