Экономика
20:40, 16 декабря 2025Экономика

Транспортный коллапс случился в российском городе

В Екатеринбурге появились девятибалльные пробки из-за снегопада
Александра Качан (Редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Екатеринбурге начались девятибалльные пробки из-за мощного снегопада. О транспортном коллапсе в российском городе пишет URA.ru.

Скопление транспорта наблюдается с 17:00 на центральных улицах. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии предупредил, что общественный транспорт может задерживаться. На тот момент трамваи опаздывали на конечные станции от 10 минут, троллейбусы — от 25 минут.

По данным издания, причиной заторов стали аварии. ДТП зафиксировали на улицах Машинной, Московской, Сибирском тракте и проспекте Космонавтов. Вместе с тем выросли цены на такси.

Ранее сообщалось, что на дороге, ведущей в одну из школ в Екатеринбурге, появилась гигантская дыра в асфальте. Неогороженный участок попал на видео.

