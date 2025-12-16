Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:02, 16 декабря 2025Россия

Учительница спасла школьников во время нападения на школу в Подмосковье

Учительница спасла четвероклассников во время нападения на школу в Подмосковье
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Классная руководительница четвероклассников спасла их во время нападения на школу в Подмосковье. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Учительница заперлась в кабинете на первом этаже, после чего самостоятельно эвакуировала детей из окна.

При этом других школьников выводили из здания в спешке, на учащихся не было верхней одежды. Их родители узнавали о произошедшем из новостей и приезжали к школе, чтобы найти детей.

Все произошло 16 декабря в поселке Горки-2 в Одинцовском городском округе Московской области. Там школьник с камерой на шлеме напал на людей с холодным оружием. В элитной Успенской средней общеобразовательной школе. Известно о смерти одного из учащихся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    В России предложили наказывать граждан за пропаганду домашних родов

    На Украине раскрыли подробности о подготовке к президентским выборам

    Пожилая женщина нашла беглого заключенного у себя в машине

    Культового режиссера признали миллиардером

    На базе российского «Курьера» испытали станцию РЭБ

    Популярного российского стримера увезли в больницу на скорой

    В России отреагировали на призыв главы ВС Британии готовиться к нападению

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok