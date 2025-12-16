Учительница спасла школьников во время нападения на школу в Подмосковье

Учительница спасла четвероклассников во время нападения на школу в Подмосковье

Классная руководительница четвероклассников спасла их во время нападения на школу в Подмосковье. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Учительница заперлась в кабинете на первом этаже, после чего самостоятельно эвакуировала детей из окна.

При этом других школьников выводили из здания в спешке, на учащихся не было верхней одежды. Их родители узнавали о произошедшем из новостей и приезжали к школе, чтобы найти детей.

Все произошло 16 декабря в поселке Горки-2 в Одинцовском городском округе Московской области. Там школьник с камерой на шлеме напал на людей с холодным оружием. В элитной Успенской средней общеобразовательной школе. Известно о смерти одного из учащихся.