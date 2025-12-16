Украинский стример проиграл 24 миллиона рублей на ставках

Украинский стример Вадим Evelone Козаков проиграл 24 миллиона рублей, сделав ставку на финальный матч Counter-Strike 2 в рамках StarLadder Budapest Major между Team Vitality и FaZe. Об этом сообщает Betonmobile.
Козаков поставил на победу FaZe при коэффициенте 3,29. Встреча завершилась победой Team Vitality со счетом 3:1.
StarLadder Budapest Major 2025 прошел с 24 ноября по 14 декабря. Призовой фонд составил 1,25 миллиона долларов.
Ранее российский стример Роман Mokrivskiy Мокривский поставил миллион рублей на матч Counter-Strike 2 в рамках StarLadder Budapest Major. Он поставил на победу Team Spirit над Team Falcons в рамках 1/4 финала турнира с коэффициентом 2,08 и выиграл два миллиона рублей.