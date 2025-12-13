Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
15:46, 13 декабря 2025Спорт

Российский стример поставил миллион рублей на матч Counter-Strike 2 и выиграл

Стример Мокривский выиграл два миллиона рублей на ставке по Counter-Strike 2
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: игра Counter-Strike 2

Российский стример Роман «Mokrivskiy» Мокривский поставил миллион рублей на матч Counter-Strike 2 в рамках StarLadder Budapest Major и выиграл. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин поставил на победу Team Falcons над Team Spirit в рамках 1/4 финала турнира с коэффициентом 2,08 и выиграл два миллиона рублей. Игра завершилась победой Team Falcons в овертайме — 16:12.

StarLadder Budapest Major 2025 по CS2 — крупный оффлайн-турнир в Будапеште. Он проходит с 24 ноября по 14 декабря 2025 года. Участвуют 32 команды.

Ранее клиент букмекерской конторы поставил 55 тысяч рублей на два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Оба прогноза оказались верными, и россиянин выиграл 2,112 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган выступил с призывом к России и Украине

    Названы изменившие мир технологии СССР

    В правдивости штурма Купянска экс-заключенными в рядах ВСУ усомнились

    Захарова заявила о шантаже Зеленским западных политиков

    В российском регионе произошло крушение вагонов с пропан-бутаном

    Российский стример поставил миллион рублей на матч Counter-Strike 2 и выиграл

    Стало известно о помощи Лукашенко в урегулировании конфликта на Украине

    «Роснано» решило судиться с ответственными за проект Crocus

    Два поезда столкнулись в российском регионе

    Пару бьюти-блогеров задержали в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok