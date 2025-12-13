Российский стример поставил миллион рублей на матч Counter-Strike 2 и выиграл

Российский стример Роман «Mokrivskiy» Мокривский поставил миллион рублей на матч Counter-Strike 2 в рамках StarLadder Budapest Major и выиграл. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин поставил на победу Team Falcons над Team Spirit в рамках 1/4 финала турнира с коэффициентом 2,08 и выиграл два миллиона рублей. Игра завершилась победой Team Falcons в овертайме — 16:12.

StarLadder Budapest Major 2025 по CS2 — крупный оффлайн-турнир в Будапеште. Он проходит с 24 ноября по 14 декабря 2025 года. Участвуют 32 команды.

Ранее клиент букмекерской конторы поставил 55 тысяч рублей на два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Оба прогноза оказались верными, и россиянин выиграл 2,112 миллиона рублей.