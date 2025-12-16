Россиянка захотела заработать на акциях и второй раз за год нарвалась на мошенников

В Ульяновске женщина захотела заработать на акциях и заложила квартиру

Для 53-летней жительницы Ульяновска желание заработать на бирже обернулось долгами и уголовным делом. О ситуации пишет пресс-служба местного управления МВД.

О возможности легкого заработка женщине рассказали по телефону. Собеседник представился представителем инвестиционной компании и предложил россиянке вложиться в акции и ценные бумаги. Поверив в обещанные миллионные доходы, женщина решила попросить в долг у знакомых — сумма составила 200 тысяч рублей. Кроме того, она оформила кредит под залог квартиры на 1,7 миллиона рублей. Все эти деньги россиянка перевела на неизвестные реквизиты, но прибыли от игры на бирже так и не получила. В итоге женщина обратилась в полицию.

Как стало известно позднее, пострадавшая нарвалась на мошенников второй раз за год. Только в мае она потеряла два миллиона рублей, направив их на счета аферистов. Махинаторы тогда воспользовались точно такой же схемой с инвестициями.

Ранее на удочку с игрой на бирже попалась жительница Когалыма. Доверившись злоумышленникам, женщина взяла два кредита, один из которых оформили под залог жилья. Общая сумма ущерба составила порядка 9 миллионов рублей.