Уровень потребления рыбы в России оценили

Глава ВАРПЭ Зверев: Уровень потребления рыбы в России — недостаточно высокий

Нынешний уровень потребления рыбы в России является недостаточно высоким, он заметно отстает от аналогичного показателя в ряде стран мира. Об этом заявил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что граждане ежегодно потребляют в среднем 24 килограмма рыбы. Глава отраслевой ассоциации напомнил, что этот показатель недотягивает до нормы, установленной Министерством здравоохранения (Минздравом). По оценке ведомства, уровень потребления рыбы в стране должен составлять 28 килограммов в год.

Недостаточно высокий показатель в России Зверев объяснил в том числе географическими особенностями. Так, доставка рыбы в стране, отметил эксперт, занимает гораздо больше времени, чем в небольших государствах вроде Исландии, Южной Кореи и Японии. Плотность населения в этих странах гораздо выше, чем в России. Кроме того, значительная часть граждан там проживает в прибрежных зонах, в непосредственной близости от портов и регионов добычи рыбы.

В конце октября 2025 года Путин указал на важность обеспечения переработки и транспортировки рыбной продукции в России. По его словам, страна располагает уникальными запасами биоресурсов. Несмотря на это, посетовал глава государства, значительная часть продукции в итоге отправляется за рубеж. В результате стоимость рыбы внутри страны становится недоступной для ряда граждан. Целесообразнее, отметил Путин, было бы сделать ставку на интересы внутреннего рынка.