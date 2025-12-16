Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:19, 16 декабря 2025Мир

В Белом доме назвали Трампа человеком с характером алкоголика

Уайлз: У Трампа характер алкоголика и он думает, что ему все по силам
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз назвала президента США Дональда Трампа человеком с характером алкоголика. Об этом она заявила в интервью изданию Vanity Fair.

«У Трампа характер алкоголика. Он действует, исходя из убеждения, что нет ничего, что он не может сделать», — сказала она.

Впоследствии Уайлз обвинила журнал в выборочном цитировании и вырывании ее слов из контекста. Сам Трамп много раз заявлял, что он не употребляет алкоголь и считает это одним из своих «немногих хороших качеств».

Ранее Уайлз заявила, что президент Украины Владимир Зеленский сам спровоцировал скандал с Трампом на встрече в Белом доме в феврале. По ее словам, перепалка стала следствием грубого поведения Зеленского и его окружения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотите гарантии — уходите из Донбасса». Что известно о новом ультиматуме США и как отреагирует на него Киев?

    Долиной пригрозили выселением

    Перечислены 15 тревожных сигналов о проблемах в организме

    В Британии одним словом описали гарантии безопасности Украине

    США запретят въезд гражданам семи стран

    Запад расписал обязанности по помощи Украине на миллиарды евро

    В Белом доме назвали Трампа человеком с характером алкоголика

    Покинувший Россию автогигант дал сигнал о возвращении

    Вэнс рассказал о купившем ему ботинки Трампе

    В США рассказали о решающей неделе для Украины и Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok