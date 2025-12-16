В Белом доме высказались о скандале Зеленского с Трампом

Белый дом: Зеленский сам спровоцировал скандал с Трампом на встрече в феврале

Президент Украины Владимир Зеленский сам спровоцировал скандал с главой США Дональдом Трампом на встрече в Белом доме в феврале. Об этом заявила глава аппарата Сьюзи Уайлз в интервью изданию Vanity Fair.

По ее словам, перепалка между двумя лидерами стала следствием грубого поведения Зеленского и его окружения. «Все это началось с того, что Зеленский не пришел на встречу с министром финансов [США] Скоттом Бессентом, когда тот приехал в Киев для заключения сделки относительно прав на добычу полезных ископаемых, и ситуация только усугубилась», — рассказала Уайлз.

Она отметила, что переговоры американского и украинского президентов следовало бы провести без прессы, так как их итог был понятен.

Встреча Трампа и Зеленского, прошедшая 28 февраля в Белом доме, завершилась крупным скандалом. В ходе беседы американский лидер назвал положение Украины на фронте тяжелым и предупредил украинского коллегу, что тому придется идти на компромиссы по вопросу окончания вооруженного конфликта. В ответ Зеленский вступил в перепалку с Трампом, которая закончилась тем, что он досрочно покинул Белый дом.