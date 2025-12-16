Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:55, 16 декабря 2025Мир

В Белом доме высказались о скандале Зеленского с Трампом

Белый дом: Зеленский сам спровоцировал скандал с Трампом на встрече в феврале
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский сам спровоцировал скандал с главой США Дональдом Трампом на встрече в Белом доме в феврале. Об этом заявила глава аппарата Сьюзи Уайлз в интервью изданию Vanity Fair.

По ее словам, перепалка между двумя лидерами стала следствием грубого поведения Зеленского и его окружения. «Все это началось с того, что Зеленский не пришел на встречу с министром финансов [США] Скоттом Бессентом, когда тот приехал в Киев для заключения сделки относительно прав на добычу полезных ископаемых, и ситуация только усугубилась», — рассказала Уайлз.

Она отметила, что переговоры американского и украинского президентов следовало бы провести без прессы, так как их итог был понятен.

Встреча Трампа и Зеленского, прошедшая 28 февраля в Белом доме, завершилась крупным скандалом. В ходе беседы американский лидер назвал положение Украины на фронте тяжелым и предупредил украинского коллегу, что тому придется идти на компромиссы по вопросу окончания вооруженного конфликта. В ответ Зеленский вступил в перепалку с Трампом, которая закончилась тем, что он досрочно покинул Белый дом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотите гарантии — уходите из Донбасса». Что известно о новом ультиматуме США и как отреагирует на него Киев?

    Долиной пригрозили выселением

    Анонсирована тотальная блокировка YouTube

    В США рассказали о решающей неделе для Украины и Европы

    В Белом доме высказались о скандале Зеленского с Трампом

    Премьера Финляндии раскритиковали из-за слов о российской угрозе

    Дмитриев предрек замену Британии на Россию в крупном соглашении с США

    Министерство войны США решило изменить число генералов

    Белый дом раскрыл тему предстоящего выступления Трампа

    Сержант батальона ВСУ захотел устроить построение на передовой и поплатился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok