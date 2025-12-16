В Европе заявили об уязвимом положении Зеленского на Украине

WP: Уязвимость Зеленского внутри страны подталкивает его к заключению сделки

Уязвимое положение внутри страны может подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к заключению сделки по урегулированию конфликта с Россией. Об этом заявил газете The Washington Post (WP) неназванный европейский дипломат.

«Я действительно считаю, что они никогда не были так серьезны [в вопросе переговоров], как сейчас. И почему-то создается ощущение, что это связано со всем этим коррупционным скандалом и общей внутренней неразберихой», — предположил собеседник издания.

Ранее журнал Politico сообщил, что Белый дом использует коррупционный скандал на Украине как способ давления на Зеленского. По данным источников издания, президент США Дональд Трамп по-прежнему считает Киев более слабой и готовой к уступкам стороной конфликта.

Коррупционный скандал, связанный с хищениями в энергетическом секторе Украины и именем приближенного украинского президента Владимира Зеленского, бизнесмена Тимура Миндича, вызвал широкий резонанс в украинском обществе. Оппозиционные партии начали требовать отставки всего правительства, состоящего из представителей правящей партии «Слуга народа».