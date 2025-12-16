В Индии сочли слишком рискованной торговлю с Россией

Развитию российско-индийской торговли мешают проблемы, связанные со страхованием. Об этом заявил Генеральный и исполнительный директор Федерации экспортных организаций Индии Аджай Сахай. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, единственная доминирующая компания в Индии, занимающаяся страхованием кредитов, присвоила России статус государства с умеренно высоким уровнем риска. Это означает, что каждый новый клиент вынужден получать одобрение страховщиков. На это уходит немало времени.

Кроме того, Сахай посетовал на сложности в вопросах стандартизации. По его словам, у индийских экспортеров (которые полностью соответствовали международным стандартам) порой возникали проблемы из-за того, что Россия перешла на евразийские стандарты.

Тем не менее он выразил надежду на то, что Индия сможет нарастить экспорт в Россию с пяти миллиардов долларов до десяти. В частности, очень хорошие результаты достигнуты в машиностроении.

Ранее стало известно, что благодаря российско-индийским межправительственным договоренностям россияне смогут без ряда формальностей отправляться на работу в Индию, а индийцы — в Россию.