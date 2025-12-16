Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:06, 16 декабря 2025Экономика

В Индии сочли слишком рискованной торговлю с Россией

Федерация экспортных организаций Индии: Торговля с Россией оказалась рискованной
Кирилл Луцюк

Фото: Amit Dave / Reuters

Развитию российско-индийской торговли мешают проблемы, связанные со страхованием. Об этом заявил Генеральный и исполнительный директор Федерации экспортных организаций Индии Аджай Сахай. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, единственная доминирующая компания в Индии, занимающаяся страхованием кредитов, присвоила России статус государства с умеренно высоким уровнем риска. Это означает, что каждый новый клиент вынужден получать одобрение страховщиков. На это уходит немало времени.

Кроме того, Сахай посетовал на сложности в вопросах стандартизации. По его словам, у индийских экспортеров (которые полностью соответствовали международным стандартам) порой возникали проблемы из-за того, что Россия перешла на евразийские стандарты.

Тем не менее он выразил надежду на то, что Индия сможет нарастить экспорт в Россию с пяти миллиардов долларов до десяти. В частности, очень хорошие результаты достигнуты в машиностроении.

Ранее стало известно, что благодаря российско-индийским межправительственным договоренностям россияне смогут без ряда формальностей отправляться на работу в Индию, а индийцы — в Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Теперь у Полины есть дом. Правосудие в России есть». Верховный суд отказал Долиной и вернул спорную квартиру Лурье

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Москвичей предупредили об аномальной погоде

    Раскрыты подробности о выселении Долиной из проданной квартиры

    Москалькова раскрыла судьбу спасенных из зоны боевых действий граждан Украины

    Предсказано будущее стоимости аренды жилья в 2026 году

    В Польше подросток вооружился мачете и ворвался в школу

    Женщина похудела на 45 килограммов благодаря операции и пожалела об этом

    В российской школе вспыхнул потолок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok