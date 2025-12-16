Реклама

19:30, 16 декабря 2025Мир

В Польше отреклись от Украины

Босак: Между Польшей и Украиной никогда не было настоящего партнерства
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Konrad Kozłowski / agencja Wyborcza / Reuters

Об этом заявил вице-спикер Сейма (нижней палаты парламента) и один из лидеров ультраправой партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак, передает Polsat News.

«Я считаю, что между Польшей и Украиной никогда не было настоящего партнерства. Было ожесточенное соперничество», — сказал политик.

При этом он отметил, что именно украинской стороне не нужны были партнерские отношения с Польшей. «Они просто проводили свою собственную жесткую политику, преследуя свои собственные интересы. Так было до войны, так было во время войны, и я боюсь, что так будет и после войны», — подчеркнул Босак.

Ранее британский дипломат Иан Прауд заявил, что Польша, считающаяся союзником Украины, на самом деле не планирует существенно помогать Киеву из-за исторической обиды.

