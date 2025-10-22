Мир
В Британии раскрыли ненадежного союзника Украины

Британский дипломат Прауд: Польша не планирует помогать Украине из-за обиды
Виктория Кондратьева
Фото: Poland parliament flag / Shutterstock / Fotodom  

Польша, считающаяся союзником Украины, ведет двуличную политику и не планирует существенно помогать Киеву из-за исторической обиды. Об этом заявил британский дипломат Иан Прауд в статье для Responsible Statecraft.

«Несмотря на всю комичную и жесткую риторику [министра иностранных дел Польши Радослава] Сикорского, совершенно очевидно, что Польша не планирует демонстрировать свою силу, поскольку она постоянно заявляла, что не будет отправлять свои войска на Украину или участвовать в каких-либо так называемых "силах гарантирования"», — отметил Прауд.

По словам дипломата, неоднозначное отношение Польши к Украине может быть обусловлено вопросом Волынской резни и другими историческими факторами. Прауд отметил, что Волынская резня остается «незаживающей раной в сердце Польши».

13 октября Киев разрешил Варшаве провести эксгумацию тел жертв Волынской резни.

