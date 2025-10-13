Бывший СССР
Украина пошла на требования критиковавшего Киев президента Польши

Посол Украины в Польше Боднар: Киев разрешил эксгумацию жертв Волынской резни
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Киев разрешил Варшаве провести эксгумацию тел жертв Волынской резни. О решении Украины пойти навстречу требованиям президента Польши Кароля Навроцкого, критиковавшего Киев, сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) посол республики в Варшаве Василий Боднар.

«Подписал ноту, [благодаря] которой [Варшаве] передали разрешение Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины польской стороне на проведение поисковых работ в селе Углы Ровненской области», — говорится в публикации.

Навроцкий потребовал от Киева согласия на поиск и эксгумацию жертв Волынской резни сразу после победы на президентских выборах в июне 2025 года. По его словам, примирение между Киевом и Варшавой невозможно, пока не расследованы все обстоятельства геноцида, устроенного украинскими националистами.

В сентябре министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также заявил, что Украина не вступит в Европейский союз без признания жертв и выяснения обстоятельств Волынской резни.

