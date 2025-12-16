Реклама

Бывший СССР
17:58, 16 декабря 2025Бывший СССР

В Раде анонсировали коллапс фронта со стороны ВСУ в апреле

Депутат Рады Дубинский заявил, что Зеленского ждет коллапс фронта в апреле
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что президента Украины Владимира Зеленского ждет коллапс фронта в апреле. Такой исход событий он анонсировал в Telegram-канале.

«Если переговоры с американцами сорвутся, то Зеленский, безусловно, будет рад. Но не слишком долго — где-то к апрелю (...) грядет коллапс фронта», — написал парламентарий.

По мнению Дубинского, Москва к тому времени может выставить условие об отводе украинских войск из Запорожской и Херсонской областей. Однако, отмечает депутат, Зеленский тогда будет готов отвести их лишь с территории Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее Зеленский заявил, что из мирного плана по урегулированию конфликта на Украине были удалены «деструктивные пункты».

