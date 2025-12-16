Реклама

15:44, 16 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский заявил об удалении из мирного плана «деструктивных пунктов»

Зеленский: Из мирного плана были удалены деструктивные пункты
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Из мирного плана по урегулированию конфликта на Украине были удалены «деструктивные пункты». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Anadolu.

«Есть некоторые моменты, которые (...) деструктивны и точно не помогут Украине. (...) Важно, что эти моменты отсутствуют в новых редакциях документов», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что детали касаемо военной сферы «выглядят очень хорошо». При этом Зеленский отметил, что они еще не представлены в итоговом варианте.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что зимний холод может стать одним из самых опасных видов оружия для Украины. Он призвал поддерживать ПВО страны.

