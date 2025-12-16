Зеленский заявил об удалении из мирного плана «деструктивных пунктов»

Зеленский: Из мирного плана были удалены деструктивные пункты

Из мирного плана по урегулированию конфликта на Украине были удалены «деструктивные пункты». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Anadolu.

«Есть некоторые моменты, которые (...) деструктивны и точно не помогут Украине. (...) Важно, что эти моменты отсутствуют в новых редакциях документов», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что детали касаемо военной сферы «выглядят очень хорошо». При этом Зеленский отметил, что они еще не представлены в итоговом варианте.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что зимний холод может стать одним из самых опасных видов оружия для Украины. Он призвал поддерживать ПВО страны.