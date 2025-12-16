В России положение ВСУ в Гуляйполе назвали перебежкой от одного дома к другому

ВСУ столкнулись со сложностями при обороне Гуляйполя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись со сложностями при обороне Гуляйполя, так как у них остается все меньше пространства для маневра по мере продвижения российских войск в город. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Отмечается, что ситуация для украинских военных также усложняется тем, что в населенном пункте почти нет многоэтажных домов, а удерживаться в частных домах сложно.

«В итоге Гуляйполе для ВСУ сейчас — это перебежки от одного дома к другому в надежде, что туда не прилетит. Но туда прилетает», — говорится в сообщении.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что в районе Гуляйполя фронт ВСУ начал «трещать по швам». Он также понадеялся на обрушение фронта до того, как украинские силы закончат оборудование следующей линии обороны на западном берегу реки Верхняя Терса.